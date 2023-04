Cambio gomme invernali 2023: finisce l’obbligo, ecco quando vanno sostituiti (Di domenica 2 aprile 2023) Cambio gomme invernali 2023: finisce l’obbligo, ecco quando vanno sostituiti. Arriva la Primavera ed è già tempo di pensare a come cambiare le gomme invernali. Come sappiamo, la legge non obbliga al Cambio gomme invernali 2022-2023. I professionisti del volante, però, ne raccomandano la messa in atto per aumentare la sicurezza stradale ed evitare problemi coi singoli pneumatici per il Cambio di temperatura. Il Cambio delle gomme invernali Secondo i piloti interrogati, tale Cambio si rende necessario in quelle zone dove il clima, durante i mesi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023)vanno sostituiti. Arriva la Primavera ed è già tempo di pensare a come cambiare le. Come sappiamo, la legge non obbliga al2022-. I professionisti del volante, però, ne raccomandano la messa in atto per aumentare la sicurezza stradale ed evitare problemi coi singoli pneumatici per ildi temperatura. IldelleSecondo i piloti interrogati, talesi rende necessario in quelle zone dove il clima, durante i mesi ...

