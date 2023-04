Cambia l’arredamento e butta i mobili vecchi in strada | multato ‘zozzone’

(Di domenica 2 aprile 2023) Avevato alcuniin casa e, non sapendo cosa fare di quelli, aveva pensato di andarli a gettare nella “discarica”. Peccato che non fosse quella autorizzata, ma a cielo aperto, su un terreno a bordo, dove altri incivili prima di lui avevano già gettato altri rifiuti, spesso ingombranti anche di tipo altamente inquinante e pericoloso. Ma stavolta lo “zozzone” è stato colto sul fatto dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, che in quel momento stavano effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Palombara Sabina e Montelibretti. I militari, con la collaborazione dei Reparti Specializzati dell’Arma, stavano infatti controllando anche il rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente. La discarica abusiva Durante il coordinato dalla Compagnia, i ...

