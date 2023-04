Calciomercato Milan: sempre più vicino l’arrivo di Aouar (Di domenica 2 aprile 2023) Calciomercato Milan, accordo raggiunto con Aouar: il centrocampista del Lione si libererà a giugno a parametro zero Il Milan sembra pronto a mettere a segno il primo colpo di mercato per la prossima sessione, che è alle porte. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista che a fine stagione si libererà a parametro zero dal Lione. Secondo quanto riferito da Footmercato, il Milan avrebbe raggiunto un accordo di massima sulla base di circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. Per arrivare all’intesa completa, la distanza riguarda il bonus alla firma: Aouar chiederebbe 5 milioni, mentre il Milan offre 2,5 mln. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023), accordo raggiunto con: il centrocampista del Lione si libererà a giugno a parametro zero Ilsembra pronto a mettere a segno il primo colpo di mercato per la prossima sessione, che è alle porte. Si tratta di Houssem, centrocampista che a fine stagione si libererà a parametro zero dal Lione. Secondo quanto riferito da Footmercato, ilavrebbe raggiunto un accordo di massima sulla base di circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. Per arrivare all’intesa completa, la distanza riguarda il bonus alla firma:chiederebbe 5 milioni, mentre iloffre 2,5 mln. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

