Calciomercato Juventus, in dubbio il riscatto di Milik: ecco chi gli ruba il posto (Di domenica 2 aprile 2023) Arrivato nell'ultima sessione estiva di mercato, Milik rischia di non essere riscattato dalla Juventus; ecco chi può arrivare al suo posto. Milik (Ansafoto)Uno degli acquisti della Juventus, nella scorsa sessione estiva di mercato, è stato Milik; il centravanti polacco, arrivato a Torino con l'obiettivo di essere il vice Vlahovic, si è ritrovato (per diverso tempo) a fare il titolare con risultati decisamente importanti. Giocatore forte fisicamente, tecnico e con la capacità di essere pericoloso anche sulle palle inattive. Milik ritornerà al termine della sosta per le nazionali; il centravanti è fuori dalla gara casalinga (di campionato) contro il Monza dove ha accusato un problema muscolare. Il suo recupero è fondamentale per una squadra che, ad ...

