Calciomercato Juventus, Alex Sandro ha il rimpiazzo: il sostituto è sempre brasiliano (Di domenica 2 aprile 2023) Alex Sandro è un'icona della Juve, ma il suo futuro è sempre più in bilico e con i bianconeri che hanno in mente una soluzione di livello. Trecento partite con la maglia della Juventus le disputano solo i grandi campioni e Alex Sandro rientra nella categoria. Il brasiliano infatti ha dimostrato non soltanto di avere una classe innata, ma allo stesso riesce ad avere tutte le carte in regola per essere un leader dello spogliatoio. Questo lo porta così a essere uno dei pupilli anche per i tifosi che si augurano di vederlo ancora a Torino. Purtroppo i problemi legati al bilancio fanno preoccupare Madama che dunque si trova costretta a fare i conti con possibili alternative. Alex Sandro (Fonte: LaPresse)L'unica motivazione che porterebbe la ...

