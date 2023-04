Calciomercato.com – LIVE Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Motta perde Skorupski, c’è Beto | Serie A (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-02 11:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Torna in campo la Serie A e, dopo le emozioni degli anticipi, tocca ora a tutte le altre. Si parte da Bologna-Udinese e si prosegue nel pomeriggio con Spezia-Salernitana. Le seguiremo di seguito. STATISTICHE – Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro l’Udinese in Serie A (1 vinta, 5 pareggi), l’ultimo successo friulano contro i rossoblù in campionato risale al 29 settembre 2019. Dopo il successo per 2-1 nella gara d’andata dello scorso 15 gennaio, i rossoblù potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dal 2003/04, con Carlo Mazzone allenatore. Le due squadre ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-02 11:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Torna in campo laA e, dopo le emozioni degli anticipi, tocca ora a tutte le altre. Si parte dae si prosegue nel pomeriggio con Spezia-Salernitana. Le seguiremo di seguito. STATISTICHE – Ilè rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro l’inA (1 vinta, 5 pareggi), l’ultimo successo friulano contro i rossoblù in campionato risale al 29 settembre 2019. Dopo il successo per 2-1 nella gara d’andata dello scorso 15 gennaio, i rossoblù potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro l’inA per la prima volta dal 2003/04, con Carlo Mazzone allenatore. Le due squadre ...

