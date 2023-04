Calcio | Stankovic | ' cori? Sono fiero di essere zingaro | non mi offendo'

(Di domenica 2 aprile 2023) Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - "Iodi, lo sa anche José, nessuno mi offende se mi chiama. Grazie a José che li placava, ma io non miorgoglioso". Così ai microfoni di Dazn, al termine del match perso con la Roma, l'allenatore della Sampdoria, Dejan, in merito aidella curva giallorossa contro di lui, che Mourinho ha chiesto di fermare.

Meno composta invece la reazione di, che ha risposto con sarcasmo agli insulti: l'ex ... Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 2 aprile - 20:09...il "napoletano" Zanoli che gioca bene contro Spinazzola As Roma 02/04/2023 - campionato di... Allenatore:. ( 65 Lammers)A quel punto è intervenuto José Mourinho , allenatore diai tempi dell'Inter, chiedendo in maniera vistosa ai tifosi di smetterla . Per la cronaca, subito dopo l'espulsione di Murillo, la ...

"Sei uno zingaro": la Curva Sud insulta Stankovic, Mourinho la zittisce - Sportmediaset Sport Mediaset

Un brutto episodio durante Roma-Sampdoria del campionato di Serie A: i cori contro l'allenatore Stankovic e la reazione di Mourinho ...L'allenatore dei blucerchiati dopo la sconfitta all'Olimpico contro i giallorossi: "Gara di personalità cambiata con l’espulsione di Murillo" ...