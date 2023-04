Calcio: Serie A. Thiago Motta 'Buona gara, siamo stati molto concreti' (Di domenica 2 aprile 2023) "Barrow? Ha dimostrato di essere forte" BOLOGNA - "E' stata una Buona partita, ma non credo sia la migliore della mia gestione: è un buon risultato, ma nel primo tempo abbiamo un po' sofferto, poi ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) "Barrow? Ha dimostrato di essere forte" BOLOGNA - "E' stata unapartita, ma non credo sia la migliore della mia gestione: è un buon risultato, ma nel primo tempo abbiamo un po' sofferto, poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - Gazzetta_it : Nuovo #stadio: incontro #Milan-Sala, avanti su La Maura. In fretta - Gazzetta_it : La promessa di Ferrero: 'La #Juventus tornerà a vincere come ha sempre fatto' #SerieA - sportli26181512 : Bologna-Udinese, le pagelle: Moro, non solo gol, 7,5; Pereyra è un disastro, 4,5: Bologna-Udinese, le pagelle: Moro… - sportli26181512 : LIVE Monza-Lazio 0-1, gol di Pedro. Sensi di testa sfiora il pari! -

Calcio: Serie A. Thiago Motta 'Buona gara, siamo stati molto concreti' "Mi piace una squadra che giochi a calcio, che vada in avanti, che difenda e lavori insieme. Dobbiamo avere il piacere di difendere compatti come gruppo e squadra - aggiunge Motta - . Nel secondo ... Il Bologna torna a sorridere, 3 - 0 all'Udinese AGI - Dopo tre turni di astinenza il Bologna torna a vincere nella sfida casalinga contro l' Udinese , valevole per la 28 giornata di Serie A. Al Dall'Ara finisce 3 - 0 per gli emiliani grazie alle reti di Posch, Moro e Barrow : con questi 3 punti la squadra di Thiago Motta sale a 40 in classifica agguantando la Fiorentina, mentre ... Il Belgio era illusione. L'Inter ha una certezza: Lukaku funziona solo con Conte. E il futuro... ... nell'ultimo mese, ha siglato un solo gol - proprio grazie al belga, tra l'altro - su calcio di ...5 milioni di euro netti all'anno - che equivale allo stipendio più alto di tutta la Serie A - . Indi ... "Mi piace una squadra che giochi a, che vada in avanti, che difenda e lavori insieme. Dobbiamo avere il piacere di difendere compatti come gruppo e squadra - aggiunge Motta - . Nel secondo ...AGI - Dopo tre turni di astinenza il Bologna torna a vincere nella sfida casalinga contro l' Udinese , valevole per la 28 giornata diA. Al Dall'Ara finisce 3 - 0 per gli emiliani grazie alle reti di Posch, Moro e Barrow : con questi 3 punti la squadra di Thiago Motta sale a 40 in classifica agguantando la Fiorentina, mentre ...... nell'ultimo mese, ha siglato un solo gol - proprio grazie al belga, tra l'altro - sudi ...5 milioni di euro netti all'anno - che equivale allo stipendio più alto di tutta laA - . Indi ... Monza-Lazio diretta 0-1: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport "Maradona che rimpianto...". Così il Cav ricorda Napoli-Milan degli anni d'oro Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi ricorda le grandi sfide tra il suo Milan e il Napoli di Maradona, svelando un retroscena proprio sul Pibe de Oro ... Serie B, Modena-Cittadella: le formazioni ufficiali della 31°giornata Ecco i 22 uomini eletti da mister Tesser e Gorini per Modena-Cittadella, dodicesima giornata del girone ritorno del campionato Serie BKT in programma alle 16:15 al Braglia ... Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi ricorda le grandi sfide tra il suo Milan e il Napoli di Maradona, svelando un retroscena proprio sul Pibe de Oro ...Ecco i 22 uomini eletti da mister Tesser e Gorini per Modena-Cittadella, dodicesima giornata del girone ritorno del campionato Serie BKT in programma alle 16:15 al Braglia ...