Calcio | Serie A | Spezia-Salernitana 1-1**

(Di domenica 2 aprile 2023) La, 2 apr. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il match della 28esima giornata diA tra, disputato allo stadio 'Picco' di La. Al vantaggio degli ospiti grazie a un'autorete di Caldara al 43', replica Shomurodov al 70'. In classifica i campani sono al 14° posto insieme all'Empoli con 28 punti, mentre i liguri sono in 17esima posizione a quota 25.

Finisce 1-1 lo scontro salvezza andato in scena al "Picco" tra Spezia e Salernitana. Un pareggio che modifica molto poco gli equilibri in fondo alla classifica di Serie A e che tiene aperte le speranz ...Sconfitta davvero particolare quella che deve incassare il Latina dal Monopoli. La squadra nerazzurra ha giocato una buona partita, avendo anche l’occasione di portarsi in vantaggio, ma dopo ...