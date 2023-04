Calcio: Serie A. Semplici 'Abbiamo mostrato grande carattere' (Di domenica 2 aprile 2023) 'Volevamo conquistare i 3 punti: non ci siamo riusciti ma va bene così'. LA SPEZIA - "E' stata una gara equilibrata. Nel primo tempo meglio la Salernitana; mentre nella ripresa siamo riusciti a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) 'Volevamo conquistare i 3 punti: non ci siamo riusciti ma va bene così'. LA SPEZIA - "E' stata una gara equilibrata. Nel primo tempo meglio la Salernitana; mentre nella ripresa siamo riusciti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - Gazzetta_it : Nuovo #stadio: incontro #Milan-Sala, avanti su La Maura. In fretta - Gazzetta_it : La promessa di Ferrero: 'La #Juventus tornerà a vincere come ha sempre fatto' #SerieA - sportli26181512 : Juric: 'Vogliamo vincere le 11 partite che mancano'. In difesa Buongiorno e Gravillon: Juric: 'Vogliamo vincere le… - sportli26181512 : LIVE Alle 18 Roma-Samp: Abraham dal 1'. Stankovic lancia Ravaglia in porta -