**Calcio: Serie A, Roma-Sampdoria 3-0** (Di domenica 2 aprile 2023) Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - La Roma batte 3-0 la Sampdoria in un match della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita le reti di Wijnaldum al 57', Dybala su rigore all'88' ed El Shaarawy al 94'. I blucerchiati giocano in dieci dal 52' per l'espulsione per doppia ammonizione di Murillo. In classifica i giallorossi agganciano l'Inter al 3° posto a quota 50, mentre i doriani restano penultimi con 15 punti e sempre più vicini alla retrocessione in Serie B. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - Labatte 3-0 lain un match della 28/a giornata diA, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita le reti di Wijnaldum al 57', Dybala su rigore all'88' ed El Shaarawy al 94'. I blucerchiati giocano in dieci dal 52' per l'espulsione per doppia ammonizione di Murillo. In classifica i giallorossi agganciano l'Inter al 3° posto a quota 50, mentre i doriani restano penultimi con 15 punti e sempre più vicini alla retrocessione inB.

