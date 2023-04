Calcio: Serie A, Roma-Sampdoria 0-0 alla fine del primo tempo (Di domenica 2 aprile 2023) Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Sampdoria, match della 28/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 ildi, match della 28/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale.

