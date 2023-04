Calcio | Serie A | Napoli-Milan 0-4**

(Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - Clamoroso tonfo casalingo per ilsconfitto 4-0 al 'Maradona' dai campioni d'Italia in carica del, nel posticipo domenicale della 28/a giornata diA. A decidere il match la doppietta di Leao, a segno al 17' e al 59' e i gol di Diaz al 25' e Saelemaekers al 67'. In classifica gli azzurri restano nettamente primi con 71 punti, 16 in più della Lazio e venti in più proprio dei rossoneri, che salgono al terzo posto scavalcando di un punto Roma e Inter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - Gazzetta_it : Nuovo #stadio: incontro #Milan-Sala, avanti su La Maura. In fretta - BaumgartnerGeo : RT @Gazzetta_it: È Milan show a Napoli: il Diavolo ne fa 4 e si esalta in vista della Champions #NapoliMilan - tuttosport : ?? Alta tensione tra #Spalletti e #Maldini negli spogliatoi! ?? COSA È SUCCESSO -

Attimi di tensione durante il primo tempo di Napoli - Milan . Matteo Politano è infatti stato insultato dal settore ospiti dei tifosi ...D'accordo: la sconfitta per 4 - 0 in casa è un brutto risultato, ma i giocatori del Napoli hanno tutte le giustificazioni del mondo per un calo di attenzione in campionato: dopotutto sono umani anche .Il Milan strappa un clamoroso 4 - 0 al Maradona contro il Napoli capolista. A decidere la partita sono i gol di Brahim Diaz, Saelemaekers e la doppietta di Leao . Pioli si porta così al terzo posto in ...

**Calcio: Serie A, Roma-Sampdoria 3-0** Il Dubbio

La vittoria inaspettata del Milan in casa della capolista proietta i rossoneri al terzo posto dove scavalcano l'Inter sconfitto ieri dalla Fiorentina e raggiunto in zona Champions dalla Roma a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.48 La nostra Diretta LIVE finisce qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 22.46 Il dato eclatante è quello re ...