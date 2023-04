Calcio | Serie A | Napoli-Milan 0-2 dopo il primo tempo

(Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 2-0 sulal termine deldel posticipo domenicale della 28/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A decidere sin qui il match le reti di Leao al 17' e Diaz al 25'.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - Gazzetta_it : Nuovo #stadio: incontro #Milan-Sala, avanti su La Maura. In fretta - sportli26181512 : Il Benfica continua a vincere. Joao Mario inventa, Gonçalo Ramos segna: Il Benfica continua a vincere. Joao Mario i… - flamanc24 : RT @sportface2016: #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' -

Beffato da Caldara, reattivo su Sambia Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato ...Dribbling di Joao Mario, palla in mezzo per Gonçalo Ramos: è la specialità di casa Benfica, che Simone Inzaghi dovrà provare ad arginare. L'intesa tra gli attaccanti si rivela vincente anche nella ...- VfL Bochum 1 - 1- LIGUE 1 21:00 Marsiglia - Montpellier 1 - 1B 20:30 Genoa - Reggina 1 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Valencia 95 - 74 18:00 Bayern - Monaco 81 - 84 ...

Napoli - Milan live: Calcio - Serie A Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ecco le formazioni ufficiali: NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All ...Napoli, 2 apr. – (Adnkronos) – Il Milan è in vantaggio per 2-0 sul Napoli al termine del primo tempo del posticipo domenicale della 28/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Marad ...