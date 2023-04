Calcio | Sarri | per giocare a Monza serve sacrificio

(Di domenica 2 aprile 2023) Maurizioelogia il, ma si gode la prova della sua Lazio. Dopo lo 0 - 2 in Brianza, il tecnico biancazzurro spiega: "Ho chiesto alla squadra di capire l'importanza del momento e maturità, ...

decise di sostituirlo anche perché le prime indicazioni non erano rassicuranti. Subito dopo il fantasista si rialzò ed era pronto a rientrare in campo ma si accorse che la sua sostituzione con ...Maurizioelogia il Monza, ma si gode la prova della sua Lazio. Dopo lo 0 - 2 in Brianza, il tecnico biancazzurro spiega: "Ho chiesto alla squadra di capire l'importanza del momento e maturità, di trovare ...Mauriziosi vede laziale a vita: "Ho un contratto di due anni, alla Lazio sto bene. Mi sento partecipe, mi sento dentro al progetto, mi fanno sentire importante". Parole al miele, quelle del tecnico ...

Raffaele Palladino elogia la Lazio e il suo tecnico, Maurizio Sarri, subito dopo lo 0-2 dello U-Power Stadium: "Sapevamo di affrontare una grande squadra e penso che Sarri sia davvero un maestro e il ...Monza, 2 apr. – (Adnkronos) – “La clausola nel nuovo contratto non c’è più, ho altri due anni ed alla Lazio sto bene. Mi ci sento dentro, mi hanno fatto sentire importante. Se non succede qualcosa di ...