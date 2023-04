Calcio | Sarri | ' 3 punti importanti ma corsa ancora lunga | non mi è piaciuta la gestione finale'

(Di domenica 2 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - "Questa è una squadra che ti fa soffrire durante la partita, il momento in cui devi correre indietro al Monza ci sta. Non mi èla, prendere un contropiede in quel modo nelnon è il massimo della vita. Abbiamo preso trein unache èmolto, ci sono trentain palio, quello che abbiamo fatto noi può succedere a tutti. Non era impossibile un mese fa e non è facile adesso". Lo dice l'allenatore della Lazio Maurizioai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 sul Monza che consolida il 2° posto in classifica dei biancocelesti. "La solidità difensiva è il passo che ci permette di stare in zone ...

Ecco il 2 - 0 firmato dasu Palladino, utile per accelerare nella lotta Champions. Si rivede in campo Immobile per una mezz'ora, difesa ancora senza gol per la 17esima volta in campionato (su ...Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop, parte in panchina,gli preferisce ... al 32', cerca il gol dald'angolo costringendo Ochoa all'intervento col pugno per evitare ...Immobile , il protagonista più atteso dopo un mese di stop, parte in panchina,gli preferisce Pedro dal 1'. Il tecnico, ancora una volta, dimostra di avere il polso della situazione visto che è ...

Possiamo pensare a un progetto a lunga scadenza di Sarri Si parla sempre di clausole, di rapporti con il ds e tanto altro… Nel calcio le clausole lasciano il tempo che trovano. A parte che sul nuovo ...