Calcio: Palladino, 'ottima partita del Monza, c'è rammarico per la sconfitta' (Di domenica 2 aprile 2023) Monza, 2 apr. - (Adnkronos) - "C'è tanto rammarico dopo questa partita, giocare contro una Lazio che viene da un buonissimo momento con la miglior difesa e grandi individualità e finire con il rammarico è un aspetto positivo. La prestazione è stata ottima, il primo gol è stato causato da una nostra ingenuità e ci ha portato sotto immeritatamente. Siamo stati bravi a mettere in difficoltà la Lazio, abbiamo avuto due occasioni per pareggiare e poi nel secondo tempo abbiamo preso gol su una gran punizione di Milinkovic-Savic. Siamo stati sempre in gara, mi è piaciuto l'aspetto caratteriale della squadra. Purtroppo abbiamo perso ma dobbiamo essere soddisfatti della prestazione". Così l'allenatore del Monza Raffaele Palladino commenta la sconfitta per 2-0 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - "C'è tantodopo questa, giocare contro una Lazio che viene da un buonissimo momento con la miglior difesa e grandi individualità e finire con ilè un aspetto positivo. La prestazione è stata, il primo gol è stato causato da una nostra ingenuità e ci ha portato sotto immeritatamente. Siamo stati bravi a mettere in difficoltà la Lazio, abbiamo avuto due occasioni per pareggiare e poi nel secondo tempo abbiamo preso gol su una gran punizione di Milinkovic-Savic. Siamo stati sempre in gara, mi è piaciuto l'aspetto caratteriale della squadra. Purtroppo abbiamo perso ma dobbiamo essere soddisfatti della prestazione". Così l'allenatore delRaffaelecommenta laper 2-0 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Palladino: 'C'è tanto rammarico, ma la prestazione è stata ottima' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Palladino: 'C'è tanto rammarico, ma la prestazione è stata ottima' - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ???#MonzaLazio - #Palladino in conferenza: 'Difendo come Gasperini e attacco come Guardiola? Mister #Sarri ha esagerato...… - GiokerMusso : ???#MonzaLazio - #Palladino in conferenza: 'Difendo come Gasperini e attacco come Guardiola? Mister #Sarri ha esager… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Palladino: 'C'è tanto rammarico, ma la prestazione è stata ottima' -