Calcio, Osimhen al Tg5: Non è nulla di grave, in Champions ci sarò (Di domenica 2 aprile 2023) “Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che col Milan in Champions ci sarò”. Così, in una intervista al Tg5, Victor Osimhen ha parlato delle sue condizioni. Scudetto? “Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quand’è iniziata la stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all’obiettivi e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà”. Sull’entusiasmo dei tifosi. “E’ travolgente, straordinario, non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro nelle strade di Napoli lo Scudetto”. Razzismo? “Non credo che si qualcosa che si possa fermare, ma proverò a utilizzare ogni mezzo a mia disposizione perché possa essere sconfitto. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) “Non èdi, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che col Milan inci”. Così, in una intervista al Tg5, Victorha parlato delle sue condizioni. Scudetto? “Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quand’è iniziata la stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all’obiettivi e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà”. Sull’entusiasmo dei tifosi. “E’ travolgente, straordinario, non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro nelle strade di Napoli lo Scudetto”. Razzismo? “Non credo che si qualcosa che si possa fermare, ma proverò a utilizzare ogni mezzo a mia disposizione perché possa essere sconfitto. ...

