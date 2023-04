Calcio: Monza; Palladino, Sarri maestro ma siamo rimasti in gara (Di domenica 2 aprile 2023) Raffaele Palladino elogia la Lazio e il suo tecnico, Maurizio Sarri, subito dopo lo 0 - 2 dello U - Power Stadium: "Sapevamo di affrontare una grande squadra e penso che Sarri sia davvero un maestro e ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) Raffaeleelogia la Lazio e il suo tecnico, Maurizio, subito dopo lo 0 - 2 dello U - Power Stadium: "Sapevamo di affrontare una grande squadra e penso chesia davvero une ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il clan acquisiva società per liquidarle. Fari sui tamponi al Monza calcio. Offerta una prostituta per facilitare g… - monza_news : Monza - Lazio, Palladino in conferenza: 'Nella prima parte abbiamo avuto le nostre chance. Loro grande squadra, all… - Famcri_em : RT @AllRoundLazio: ??| BERLUSCONI: 'Bellissima partita. La differenza è soltanto nei due gol, uno ‘trovato’ in area, l’altro un fantastico c… - glooit : Calcio: Monza; Palladino, Sarri maestro ma siamo rimasti in gara leggi su Gloo - Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ??| BERLUSCONI: 'Bellissima partita. La differenza è soltanto nei due gol, uno ‘trovato’ in area, l’altro un fantastico c… -