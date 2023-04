Calcio: Liga, il Real domina 6-0 contro il Valladolid, tripletta per Benzema (Di domenica 2 aprile 2023) Madrid, 2 apr. - (Adnkronos) - Il Real Madrid surclassa il Valladolid in un match della 27/a giornata della Liga. La formazione allenata da Carlo Ancelotti si è imposta per 6-0 tra le mura amiche del 'Bernabeu'. Grande protagonista Benzema, autore di una tripletta. Di Rodrygo, Asensio e Lucas gli altri gol delle merengues. Con questo risultato il Real sale a quota 59 in classifica ma rimane comunque staccatissimo dalla capolista Barcellona, lontana ormai 12 punti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Madrid, 2 apr. - (Adnkronos) - IlMadrid surclassa ilin un match della 27/a giornata della. La formazione allenata da Carlo Ancelotti si è imposta per 6-0 tra le mura amiche del 'Bernabeu'. Grande protagonista, autore di una. Di Rodrygo, Asensio e Lucas gli altri gol delle merengues. Con questo risultato ilsale a quota 59 in classifica ma rimane comunque staccatissimo dalla capolista Barcellona, lontana ormai 12 punti.

