Calcio | Leicester saluta Rodgers | rescissione consensuale

(Di domenica 2 aprile 2023) Brendane ilsi separano. Dopo la sconfitta rimediata in casa del Crystal Palace, l'allenatore ha trovato un accordocon la società per ladel contratto. Le ...

Brendan Rodgers e il Leicester si separano. Dopo la sconfitta rimediata in casa del Crystal Palace, l'allenatore ha trovato un accordo consensuale con la società per la rescissione del contratto. Le Foxes occupano il ... Il Leicester, dopo gli ultimi deludenti risultati, ha deciso di cambiare la guida tecnica in panchina ed ha annunciato mediante un comunicato la rescissione consensuale con Brendan Rodgers: 'Brendan ...'

Brendan Rodgers e il Leicester si separano. Dopo la sconfitta rimediata in casa del Crystal Palace, l'allenatore ha trovato un accordo consensuale con la società per la rescissione del contratto. (ANS ...Il Leicester annuncia sui propri canali ufficiali la separazione dal tecnico Brendan Rodgers. Il Club inglese e Rodgers hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale dopo 4 anni e mezzo sul ...