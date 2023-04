Calcio: la Samp resta in dieci, la Roma cala il tris e sale al 3° posto (Di domenica 2 aprile 2023) Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - Un colpo di testa di Wijnaldum, un rigore di Dybala e un gran destro di El Shaarawy nel recupero permettono alla Roma di battere tra le mura amiche dello stadio Olimpico la Sampdoria e di conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions. I giallorossi agganciano al terzo posto l'Inter a quota 50, a 5 punti dalla Lazio seconda. I padroni di casa dominano il match nella ripresa, dopo l'espulsione al 7' di Murillo per doppia ammonizione. restano penultimi i blucerchiati con solo 15 punti e con un piede in Serie B. In un Olimpico tutto esaurito per l'ennesima volta, la Roma prova a partire forte ed El Shaarawy impegna subito l'esordiente 34enne Ravaglia, alla prima stagionale con la Samp. Dopo vengono fuori gli ospiti con Cuisance e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - Un colpo di testa di Wijnaldum, un rigore di Dybala e un gran destro di El Shaarawy nel recupero permettono alladi battere tra le mura amiche dello stadio Olimpico ladoria e di conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions. I giallorossi agganciano al terzol'Inter a quota 50, a 5 punti dalla Lazio seconda. I padroni di casa dominano il match nella ripresa, dopo l'espulsione al 7' di Murillo per doppia ammonizione.no penultimi i blucerchiati con solo 15 punti e con un piede in Serie B. In un Olimpico tutto esaurito per l'ennesima volta, laprova a partire forte ed El Shaarawy impegna subito l'esordiente 34enne Ravaglia, alla prima stagionale con la. Dopo vengono fuori gli ospiti con Cuisance e ...

