Calcio | il Bologna cala il tris con l' Udinese | torna a vincere e sorpassa i friulani in classifica

(Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - Dopo tre partite senza successi, ilvince 3-0 in casa sull', nel 'lunch match' della 28/a giornata di Serie A ein. Ora i felsinei sono ottavi insieme alla Fiorentina con 40 punti, due in più dei bianconeri. Al 'Dall'Ara' Posch sblocca subito il match dopo 3 minuti con un gran destro dalla distanza, al 12' è già 2-0 grazie a Moro. Barrow al 4' della ripresa chiude i conti.

Ilspinge e punge ancora al minuto 12' in ripartenza. Questa volta sull'asse Barrow - Moro, con il croato che va in profondità, al limite sterza e dribbla Samardzic ed Ehizibue, trovando il 2 ...Ilvede l'Europa Mezz'ora finale di gestione delsenza particolari rischi. Si interrompe la striscia di quattro risultati utili dell'Udinese che dovrà al più presto dimenticare questa ...Ilbatte l'Udinese 3 - 0 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 28/a giornata e con i tre punti conquistati oggi scavalca in classifica, all'ottavo posto, proprio i friulani. Avvio fulminante dei ...

Calcio, Bologna-Udinese 3-0 Tutto Juve

