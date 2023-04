Calcio femminile | Serie A 2023 | la Fiorentina batte l’Inter e sale al terzo posto in solitaria | il Sassuolo continua a vincere

(Di domenica 2 aprile 2023) Dopo le due partite di ieri, si sono disputate oggi le altre due sfide valide per la terza giornata della seconda fase del campionato didi. In orario di pranzo è andato in scena la sfida della Poule Salvezza trae Pomigliano, mentre nel primo pomeriggio c’è stato il match trae Inter valido per la Poule Scudetto: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Ilvince per 2-0 contro Pomigliano e ottiene il quinto successo in campionato (contando anche la prima fase del campionato). Allo stadio Enzo Ricci succede tutto nel secondo tempo: prima l’autogol di Sara Cetinja al 51? permette alle neroverdi di andare sull’1-0, poi al 69? il timbro di Lana Clelland regala il definitivo 2-0 alla squadra emiliana. Grazie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #InterJuventus, ancora polemiche! Nel campionato femminile #Sembrant segna ma è fallo di mano. L'arbitro convalida… - _Morik92_ : Mi piacerebbe ci fosse la Goal Line Technology anche per il calcio femminile, perché da questo fermo immagine il pa… - Gazzetta_it : #Inter vs #Juve ancora questione di mano: nella sfida #Women bianconere in gol col braccio - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie A2 femminile. La Virtus Cap San Michele batte 2-1 La 10 Livorno e conquista la Coppa I… - RwondoNaples : Sempre stato gran fan del calcio femminile >>>> del calcio maschile. Non accetto contraddittorio, mi spiace. -

La Juventus e la biancheria Vale anche per chi non è appassionato di: dici Juventus e pensi ... che commerciava biancheria. E forse per dare un tono più 'maschile' al tutto, fu ......30 ITALIA SERIE A- PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP Fiorentina D - Inter D 14:30 ITALIA SERIE B ...00 Prato - Real Forte Querceta 15:00 Salsomaggiore - Crema 15:00 Sant'Angelo - Aglianese15:...... in Sudamerica gira praticamente tutto intorno al, a parte forse in Argentina. Tutti gli ... Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabelloneUS Open 2022

L’ex allenatrice e il nuovo allenatore della Francia femminile di calcio Il Post

Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 35a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in It ...È stata una delle protagoniste del Napoli Femminile dei grandi successi dello scorso decennio. Quel Napoli rosa che si affacciava nel calcio diventato da pochi anni professionista, dei ...