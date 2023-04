Calcio: Empoli. Zanetti 'Col Lecce dobbiamo tornare a fare punti' (Di domenica 2 aprile 2023) "Qui mi giudicano nel lavoro giornaliero e vedono che la squadra è unita" Empoli - La sosta è alle spalle e l'Empoli si prepara a tornare in campo per sfidare il Lecce, con l'obiettivo di riportare a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) "Qui mi giudicano nel lavoro giornaliero e vedono che la squadra è unita"- La sosta è alle spalle e l'si prepara ain campo per sfidare il, con l'obiettivo di riportare a ...

