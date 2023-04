Calcio: Barrow, 'contento per il ritorno al gol, lo dedico alla famiglia di Mihajlovic' (Di domenica 2 aprile 2023) Bologna, 2 apr. - (Adnkronos) - "Sono molto contento per il ritorno al gol, anche per la squadra che è tornata a vincere. Il gol lo dedico alla famiglia di Mihajlovic, Sinisa mi voleva bene". Così l'attaccante del Bologna Musa Barrow dopo la vittoria per 3-0 sull'Udinese, dove ha realizzato il terzo gol. "Mi manca segnare con continuità, ma c'è un lavoro di squadra e oggi ha pagato sul campo. Sento la fiducia di tutti, ringrazio anche i tifosi. Europa? Pensiamo partita per partita, vedremo alla fine", conclude il 24enne gambiano a Sky Sport. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Bologna, 2 apr. - (Adnkronos) - "Sono moltoper ilal gol, anche per la squadra che è tornata a vincere. Il gol lodi, Sinisa mi voleva bene". Così l'attaccante del Bologna Musadopo la vittoria per 3-0 sull'Udinese, dove ha realizzato il terzo gol. "Mi manca segnare con continuità, ma c'è un lavoro di squadra e oggi ha pagato sul campo. Sento la fiducia di tutti, ringrazio anche i tifosi. Europa? Pensiamo partita per partita, vedremofine", conclude il 24enne gambiano a Sky Sport.

