Calciatori e Ramadan: Amrabat interrompe il digiuno durante Inter-Fiorentina (Di domenica 2 aprile 2023) E' andata in scena ieri la sfida tra Inter e Fiorentina valida per la 28ª giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi ha incassato un brutto ko, mettendo in difficoltà il tecnico nerazzurro, che sarà messo a dura prova nei prossimi appuntamenti. A fare il giro del mondo, però, è stata un'immagine forte che riguarda Amrabat, unico musulmano in campo nella sfida di ieri. Il 26enne marocchino era debilitato per le fatiche con la Nazionale, ma anche a causa del Ramadan, il digiuno che i musulmani osservano fino al tramonto.

