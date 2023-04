Buon compleanno a… André Onana

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 aprile 2023) Oggicompie 27 anni. La vigilia del suol’ha trascorsa a San Siro, impegnato in Inter-Fiorentina. Una gara amara, con sconfitta per 1-0, ma nella quale lui non ha certo responsabilità. Anzi, un intervento su Castrovilli è stato uno dei migliori effettuati quest’anno, da applausi a scena aperta. Quella di ieri è stata la sua presenza numero 29 nella stagione nerazzurra. Un dato non scontato perché anche il portiere di un grande club, quando deve rilevare un’eredità importante e chi la detiene è ancora presente in rosa, non è assolutamente scontato che riuscirà a farsi largo. Vero è che Samir Handanovic negli ultimi tempi no aveva convinto tutto il popolo nerazzurro, troppi gol erano arrivati con lui apparso inchiodato, sorpreso o rassegnato (ma se ci fosse stato in quel di Bologna, magari oggi sulle divise ...