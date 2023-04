Bundesliga | pareggio inutile tra 'Gladbach e Colonia LIVE Werder Brema-Hoffenheim

In Costa Ricaper 1 - 1 tra Herediano e Sporting San Jose e in Ecuador 3 - 2 del Delfin ...30 AUSTRALIA A - LEAGUE Melbourne City - Newcastle Jets 1 - 1 (Finale) AUSTRIA- PLAY - ...Dall'altro lato invece, gli uomini di Edin Terzic reduci nel 2023 da un imbattibilità inlunga dieci partite, nove vittorie e un. Una partita non solo affascinante ma anche ......squadre neopromosse il Werder Brema è quella che ha fatto decisamente meglio in questa. ... Gli uomini di Ole Werner, intanto, ripartono dal rocambolesco(2 - 2) in casa del Borussia ...

I bavaresi stendono il Borussia 4-2 e ritornano al primo posto. Tonfo del Lipsia, bene Union Berlino e Leverkusen ...Nel corso del 26° turno di Bundesliga brutto tonfo interno del Lipsia, vittoria agevole dell'Union Berlino sullo Stoccarda ...