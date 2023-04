Bundesliga | giornata 26 | il Bayern dilaga nel ‘Klassiker’

(Di domenica 2 aprile 2023) Cambia ancora la vetta della classifica in, con ilMonaco che nella26 sorpassa il Borussia Dortmund dopo il successo nel Klassiker. L’Union Berlino avvicina il secondo posto, Leverkusen e Mainz sono a un punto dalla zona Europa mentre l’Eintracht rallenta ancora e mette a rischio il sesto posto. L’Hoffenheim risale dalle zone basse della classifica, finisce l’imbattibilità dello Schalke.26:-Dortmund 4-2, Union-Stoccarda 3-0, Colonia-Gladbach 0-0, Schalke-Leverkusen 0-3 Nuovo sorpasso delMonaco, che domina il Klassiker battendo 4-2 il Borussia Dortmund. Ottimo esordio per il nuovo tecnico Thomas Tuchel che riporta i bavaresi al primo posto, mentre i gialloneri si fermano dopo dieci risultati utili di fila ...

Oggi si sono giocati gli ultimi due match della 26ªdi2022/2023. Pareggio a reti bianche tra Colonia e Borussia Monchengladbach che si accontentano di un punto a testa. Le due squadre salgono rispettivamente a 28 punti in 13ª ...Commenta per primo Si conclude, con ladi oggi, la 26ªdi. Apre le danze, alle ore 15.30, il match tra Colonia e Borussia Monchengladbach , partita di metà classifica per due formazioni che vogliono provare a dare un senso alla loro ...... basterà dare un'occhiata al meteo: tra Bruges e Oudenaarde sarà unadi pioggia e vento, ...30 Barcelona - Berlin 72 - 56 CALCIO - LA LIGA 21:00 Mallorca - Osasuna 0 - 0 CALCIO -20:...

Nella 26ª giornata di Bundesliga successo pesante (1-2) per la squadra di Matarazzo, mentre finisce 0-0 la sfida tra Colonia e Borussia Monchengladbach