Braglia | «Onana? Meglio Vicario! All’Inter lo lascerei andare»

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 aprile 2023)oggi festeggia il suo primo compleanno(vedi articolo), ma non è scontato possano essercene altri viste le voci di mercato. L’ex portiere, in collegamento a Radio Sportiva, mostra la sua preferenza per Vicario.UN ALTRO – Andrépurtroppo oggi non festeggia alil compleanno, vista l’ennesima sconfitta dell’Inter. E Simonenon sembra nemmeno entusiasta del suo valore: «Lo, perché per me èGuglielmo Vicario. Nettamentelui di Marco Carnesecchi, anzi faccio un’altra ammissione: nel rispetto delle idee di tutti secondo me Vicario in una big può insidiare Gianluigi Donnarumma come portiere della Nazionale». Inter-News - Ultime ...