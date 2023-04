Botto e fiamme | il momento in cui scoppia l' inferno nel bar di San Pietroburgo

(Di domenica 2 aprile 2023) In un'esplosione in un bar a Sanè morto il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky e altre 15 persone sono rimaste ferite. La deflagrazione è avvenuta nello "Street bar", di proprietà del capo della milizia Wagner, Evgenij Prigozin. Secondo i media locali, sarebbe stata causata da un "ordigno esplosivo" che era portato da uno dei clienti del bar. Tatarsky stava incontrando alcuni membri del pubblico e una donna gli avrebbe regalato una statuetta che sarebbe esplosa.

