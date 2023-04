Bonus sociale Luce e Gas 2023: da quando parte e chi può usufruirne. Controlla l’ISEE per vedere se ci rientri (Di domenica 2 aprile 2023) Con la manovra 2023 il Bonus energia elettrica e il Bonus gas sono riconosciuti a una platea più ampia: ma ci sono dei limiti. Tra le misure che il Governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato a dicembre in Finanziaria per lottare il caro-bollette c’è anche la revisione dei cosiddetti “Bonus sociali“. Ci sono pochi limiti per accedere ai Bonus – ilovetrading.itQuesta misura, infatti, ha messo numero su bianco per gli importi dei Bonus già esistenti, ma ha ancora di più fatto salire la soglia limite di Isee sotto la quale è possibile beneficiare dei Bonus, abbassandola da 12 mila a 15 mila euro per i Bonus gas e Luce. Questa serie di Bonus sono stati creati, ormai già da qualche anno, per favorire le fasce più ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 2 aprile 2023) Con la manovrailenergia elettrica e ilgas sono riconosciuti a una platea più ampia: ma ci sono dei limiti. Tra le misure che il Governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato a dicembre in Finanziaria per lottare il caro-bollette c’è anche la revisione dei cosiddetti “sociali“. Ci sono pochi limiti per accedere ai– ilovetrading.itQuesta misura, infatti, ha messo numero su bianco per gli importi deigià esistenti, ma ha ancora di più fatto salire la soglia limite di Isee sotto la quale è possibile beneficiare dei, abbassandola da 12 mila a 15 mila euro per igas e. Questa serie disono stati creati, ormai già da qualche anno, per favorire le fasce più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Bonus sociale acqua: dove arriva e come viene pagato - wam_the : Bonus sociale acqua: dove arriva e come viene pagato - InfoFiscale : Il DL 34/2023, decreto Bollette, ha previsto diversi interventi contro il caro energia tra i quali il rinnovo per i… - ominodellaluce : @nicoladeluca83 @RenatoPesa Io sarei per la 2)... ma direi che il contributo ha più un carattere 'urbi et orbi' (re… - LeggiOggi_it : Tra le misure previste dal nuovo Decreto Bollette pubblicato in Gazzetta Ufficiale c'è anche la proroga del… -