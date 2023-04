«Bonus e appalti, il governo è contro il lavoro e il clima» (Di domenica 2 aprile 2023) Piazza don Bosco al Tuscolano finora era diventata famosa solo per il funerale show dei Casamonica nell’agosto del 2015. Ieri mattina gli abitanti dei palazzoni popolari che si affacciano sul first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 2 aprile 2023) Piazza don Bosco al Tuscolano finora era diventata famosa solo per il funerale show dei Casamonica nell’agosto del 2015. Ieri mattina gli abitanti dei palazzoni popolari che si affacciano sul first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegambienteUmbr : RT @Legambiente: Anche noi oggi eravamo in piazza per la mobilitazione nazionale #Failacosabuona promossa da FenealUil e Fillea Cgil contro… - PatriziaCirc : RT @erretti42: Sueperbonus 110% e appalti, gli edili in piazza: “Sarà un Far West” - Il Fatto Quotidiano Roba da ricchi: la deregulation d… - FioritaOfficina : RT @erretti42: Sueperbonus 110% e appalti, gli edili in piazza: “Sarà un Far West” - Il Fatto Quotidiano Roba da ricchi: la deregulation d… - TheAlterEkHo : RT @erretti42: Sueperbonus 110% e appalti, gli edili in piazza: “Sarà un Far West” - Il Fatto Quotidiano Roba da ricchi: la deregulation d… - luiginotedesco : RT @erretti42: Sueperbonus 110% e appalti, gli edili in piazza: “Sarà un Far West” - Il Fatto Quotidiano Roba da ricchi: la deregulation d… -