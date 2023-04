Bonus 200 euro: ecco chi può presentare la domanda entro il 30 aprile 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Bonus 200 euro anti-inflazione: ecco quali sono i requisiti necessari per presentare la domanda. Solo questi beneficiari possono richiederlo. Dopo una lunga attesa INPS ha previsto una serie di istruzioni per chi è lavoratore autonomo senza Partita IVA e per chi ha diritto di ricevere l’indennità 200 euro, con integrazione 150 euro. La scadenza per inviare la domanda è fissata al 30 aprile 2023. ecco i requisiti e le istruzioni da seguire per inoltrare il Bonus 200 e 150 euro. Il Governo Meloni ha annunciato l’arrivo di due nuovi Bonus nel mese di aprile 2023: il Bonus trasporti ed il ... Leggi su blowingpost (Di domenica 2 aprile 2023)200anti-inflazione:quali sono i requisiti necessari perla. Solo questi beneficiari possono richiederlo. Dopo una lunga attesa INPS ha previsto una serie di istruzioni per chi è lavoratore autonomo senza Partita IVA e per chi ha diritto di ricevere l’indennità 200, con integrazione 150. La scadenza per inviare laè fissata al 30i requisiti e le istruzioni da seguire per inoltrare il200 e 150. Il Governo Meloni ha annunciato l’arrivo di due nuovinel mese di: iltrasporti ed il ...

