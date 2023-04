Bomba nel bar di San Pietroburgo, muore il blogger nazionalista Tatarsky (Di domenica 2 aprile 2023) Un'esplosione ha squarciato oggi un bar a San Pietroburgo, la seconda città della Russia, e i media russi riferiscono che il blogger Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso e 15 persone sono rimaste ferite. L'esplosione è avvenuta precisamente nello "Street bar" e, secondo i media locali, sarebbe stata causata da un "ordigno esplosivo" che era portato da uno dei clienti del bar. Il blogger filo-putiniano negli ultimi mesi aveva combattuto nel Donbass. Almeno 15 persone sono rimaste ferite nell'attentato vicino all'Università. L'agenzia Tass precisa che l'esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt. Secondo quanto riferito, Tatarsky stava incontrando alcuni membri del pubblico e una donna gli avrebbe regalato una statuetta che, a quanto pare, poi sarebbe esplosa. La facciata dell'edificio sarebbe ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) Un'esplosione ha squarciato oggi un bar a San, la seconda città della Russia, e i media russi riferiscono che ilVladlenè rimasto ucciso e 15 persone sono rimaste ferite. L'esplosione è avvenuta precisamente nello "Street bar" e, secondo i media locali, sarebbe stata causata da un "ordigno esplosivo" che era portato da uno dei clienti del bar. Ilfilo-putiniano negli ultimi mesi aveva combattuto nel Donbass. Almeno 15 persone sono rimaste ferite nell'attentato vicino all'Università. L'agenzia Tass precisa che l'esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt. Secondo quanto riferito,stava incontrando alcuni membri del pubblico e una donna gli avrebbe regalato una statuetta che, a quanto pare, poi sarebbe esplosa. La facciata dell'edificio sarebbe ...

