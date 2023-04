Bomba in un caffé a San Pietroburgo: morto blogger nazionalista russo (Di domenica 2 aprile 2023) La Bomba esplosa nel locale sarebbe stata nascosta in un "regalo" consegnato da una ragazza al blogger Vladlen Tatarsky, rimasto ucciso nell'esplosione. Oltre a lui ci sono altri 15 feriti Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Laesplosa nel locale sarebbe stata nascosta in un "regalo" consegnato da una ragazza alVladlen Tatarsky, rimasto ucciso nell'esplosione. Oltre a lui ci sono altri 15 feriti

