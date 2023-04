Bomba in un bar a San Pietroburgo: ucciso famoso blogger e inviato di guerra filo - Putin (Di domenica 2 aprile 2023) Un noto blogger e inviato di guerra nazionalista, Vladlen Tatarsky, è rimasto ucciso oggi in un'esplosione in un bar in pieno centro di San Pietroburgo, nei pressi dell'Università. Secondo l'agenzia ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 aprile 2023) Un notodinazionalista, Vladlen Tatarsky, è rimastooggi in un'esplosione in un bar in pieno centro di San, nei pressi dell'Università. Secondo l'agenzia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Bomba in bar a #SanPietroburgo: morto noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo #VladlenTatarsky… - Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - NonnaMaria15 : RT @OrtigiaP: Una bomba è esplosa, a San Pietroburgo, in un bar in pieno centro, dove è rimasto ucciso il noto blogger nazionalista e corri… - FabioZfz9 : RT @OrtigiaP: Una bomba è esplosa, a San Pietroburgo, in un bar in pieno centro, dove è rimasto ucciso il noto blogger nazionalista e corri… - IlCastiga : RT @TELADOIOLANIUS: Bomba in un bar a #SanPietroburgo Se Putin è un criminale di guerra, Zelensky è un terrorista? -