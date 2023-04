Bomba in un bar a San Pietroburgo, morto «Tatarsky» il cane sciolto, devoto di Prigozhin (Di domenica 2 aprile 2023) Maksim Fomin, miliziano e «giornalista», criticava da destra Cremlino e generali: «Gli ucraini sono dei russi mentalmente disabili» Leggi su corriere (Di domenica 2 aprile 2023) Maksim Fomin, miliziano e «giornalista», criticava da destra Cremlino e generali: «Gli ucraini sono dei russi mentalmente disabili»

