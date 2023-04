Bomba a San Pietroburgo: morto il blogger nazionalista Tatarsky (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono anche feriti. L'inviato di guerra aveva criticato pesantemente l'esercito e il Cremlino dopo l'attentato alla caserma di Makiivka, nel Donetsk, definendo i vertici militare degli "idioti non addestrati" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono anche feriti. L'inviato di guerra aveva criticato pesantemente l'esercito e il Cremlino dopo l'attentato alla caserma di Makiivka, nel Donetsk, definendo i vertici militare degli "idioti non addestrati"

