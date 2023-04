Bomba a San Pietroburgo: morto il blogger nazionalista Tatarsky (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono anche feriti. L'inviato di guerra aveva criticato pesantemente l'esercito e il Cremlino dopo l'attentato alla caserma di Makiivka, nel Donetsk, definendo i vertici militare degli "idioti non addestrati" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono anche feriti. L'inviato di guerra aveva criticato pesantemente l'esercito e il Cremlino dopo l'attentato alla caserma di Makiivka, nel Donetsk, definendo i vertici militare degli "idioti non addestrati"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - fattoquotidiano : Ultim'ora: Bomba a San Pietroburgo, morto blogger nazionalista russo - fanpage : Un'esplosione all'interno di un bar a San Pietroburgo, in Russia, ha ucciso il noto blogger nazionalista e corrispo… - News24Italy : #Bomba a San Pietroburgo, donna ricercata per omicidio blogger Tatarsky - Adnkronos : Bomba a San Pietroburgo, donna ricercata per omicidio blogger Tatarsky . #Adnkronos -