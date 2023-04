Bologna-Udinese oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 2 aprile 2023) La domenica della 28a giornata della Serie A 2022-2023 si aprirà con il consueto lunch match delle ore 12.30. In questo caso sarà un interessante Bologna-Udinese che si giocherà allo stadio Dall’Ara del capoluogo felsineo. Saranno di fronte due squadre lanciate verso la parte sinistra della classifica, con ormai pochi punti a separarle dalla zona europea. Il Bologna, infatti, è decimo in classifica con 37 punti anche se è reduce da due pareggi consecutivi contro Salernitana e Lazio e, in precedenza, era caduto in casa del Torino. I rossoblù cercheranno di sfruttare il fattore casa per tornare ai tre punti che mancano dalla sfida vinta sempre in questo orario, contro l’Inter. L’Udinese, invece, si trova in ottava posizione di classifica con 38 punti, a sole 3 lunghezze ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) La domenica della 28a giornata dellaA 2022-si aprirà con il consueto lunch match delle ore 12.30. In questo caso sarà un interessanteche si giocherà allo stadio Dall’Ara del capoluogo felsineo. Saranno di fronte due squadre lanciate verso la parte sinistra della classifica, con ormai pochi punti a separarle dalla zona europea. Il, infatti, è decimo in classifica con 37 punti anche se è reduce da due pareggi consecutivi contro Salernitana e Lazio e, in precedenza, era caduto in casa del Torino. I rossoblù cercheranno di sfruttare il fattore casa per tornare ai tre punti che mancano dalla sfida vinta sempre in questo, contro l’Inter. L’, invece, si trova in ottava posizione di classifica con 38 punti, a sole 3 lunghezze ...

