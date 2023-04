Bologna-Udinese | le probabili formazioni

(Di domenica 2 aprile 2023) Alle ore 12:30 in campo il lunch match della domenica di Serie A, ecco lediAlle ore 12:30 in campo il lunch match della domenica di Serie A, ecco ledi(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrrow. All. Motta(3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeegelaar; Ebosele, Pereyra, Arslan, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Le probabili formazioni di #BolognaUdinese ?? - bologna_sport : Il #Bologna vuole ritrovare i 3 punti per effettuare il sorpasso sull'#Udinese - FT_Total : ITALIA ????. Cinco partidos este domingo en la #SerieA. 12:30 Bologna - Udinese 15:00 Monza - Lazio Spezia - Salern… - BolognaSpazio : È tempo di #MatchDay! ??? Udinese ?? 12:30 ?? Serie A ?? Stadio Renato Dall'Ara Forza Bologna! - storiainter : Il Calcio in TV oggi 2 aprile 2023 Bologna - Udinese (ore 12:30 SKY/DAZN) Monza - Lazio (ore 15:00 DAZN/SKY) Real… -

Questa la classifica completa Juventus 51.336.558 Roma 21.103.812 Inter 20.569.533 Fiorentina 13.564.065 Napoli 12.486.735 Milan 12.057.09810.181.7739.222.626 Salernitana 8.777.980 ...L'apertura è alle 12.30 e subito linea passa a Diego Carmignani e Nicola Zanarini per la radiocronaca di. Alle 14.55 'Tutto il calcio minuto per minuto', condotto da Filippo Corsini,...Alle 12.30 il lunch match di Serie A, poi alle 17.30 la sfida Champions in Premier League tra Newcastle e Manchester United e, infine, alle 20.45, una delle classiche di Francia: ...

La 28a giornata della Serie A 2022-2023 prosegue con i match domenicali che si apriranno con il consueto lunch match delle ore 12.30. Ci attende un Bologna-Udinese (che si giocherà allo stadio Dall’Ar ...La sosta e tutti i dubbi che un intervallo di quindici giorni si porta dietro, la sua assenza in panchina complice la squalifica per il rosso arrivato con il Milan, le assenze in difesa (Beaco e Perez ...