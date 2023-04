(Di domenica 2 aprile 2023) Scelti i 22 giocatori che scenderanno in campo dall'inizio per la sfida delle 12:30 traal Dall'Ara.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FutebolStats14 : Bologna x Udinese: Onde assistir Futebol AO VIVO Campeonato Italiano - sportli26181512 : LIVE Alle 12.30 Bologna-Udinese: Skorupski ha la febbre, in porta Bardi. Sottil con Thauvin - TMW_radio : ? #domenica #sport #live #2aprile ???@sticoale ?? 12:00-15:00 ?? Bologna-Udinese, l'avvicinamento a Monza-Lazio e… - 100x100Napoli : Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese - - 11contro11 : #Bologna-#Udinese, le formazioni ufficiali: punti per la zona grigia #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -

Lunch match della ventottesima giornata di Serie A,verrà seguita in tempo realeIl palinsesto del ventottesimo turno di Serie A prende le mosse da. Una sfida che mette di fronte due delle squadre più in forma del ...Commenta per primo- Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Ferguson, Moro, Schouten; Aebischer, Sansone, Barrow. Allenatore : Thiago Motta- Silvestri; Ezhibue, Bijol, Zeegelaar; Ebosele, ...Commenta per primo Torna in campo la Serie A e, dopo le emozioni degli anticipi, tocca ora a tutte le altre. Si parte dae si prosegue nel pomeriggio con Spezia - Salernitana . Le seguiremo di seguito. STATISTICHE - Ilè rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro l'in Serie A (1 ...

Lunch match della 28°Giornata di Serie A, al Renato Dall’Ara di fronte Bologna-Udinese, due squadre tra le sorprese di questo campionato. Thiago Motta cambia molto rispetto alla probabile della ...Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese, lunch match della 28 esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Dall'Ara a partire dalle 12:30: Bologna (4-2-3-1): Bardi; ...