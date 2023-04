Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BolognaUdinese 3-0, #Barrow: 'Oggi ha parlato il campo. Dedico il gol alla famiglia di #Mihajlovic' - cmdotcom : #Bologna, #Barrow: 'Il gol lo dedico alla famiglia #Mihajlovic. Sinisa mi voleva bene' - Aquila6811 : RT @SportRepubblica: Bologna-Udinese 3-0: Posch, Moro e Barrow fanno volare gli emiliani - SportRepubblica : Bologna-Udinese 3-0: Posch, Moro e Barrow fanno volare gli emiliani - repubblica : Bologna-Udinese 3-0: Posch, Moro e Barrow fanno volare gli emiliani -

chiude i giochi Confusione totale della squadra ospite, a differenza di unche fa tanto possesso palla e aggredisce molto in alto gli avversari. Soffre Sottil in tribuna (oggi ...Ilbatte l'Udinese 3 - 0 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 28/a giornata e con i tre punti ... Ad inizio ripresa arriva la rete diche chiude definitivamente l'incontro. . 2 aprile ...Commenta per primo- Udinese: 3 - 0 Silvestri 5.5: viene ingannato dalla traiettoria in occasione del gol di Posch ma sono Moro ea fargli male. Ehizibue 5: disattento e imperfetto in più di un'occasione, ...

Bologna Fc Udinese: Sansone, Zirkzee e Barrow. Tre nomi per un ruolo da punta il Resto del Carlino

BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna di Thiago Motta stende con un roboante 3-0 l'Udinese e continua a sognare un piazzamento europeo. Una partita ...Al 12' il primo gol italiano di Moro ha portato il Bologna al raddoppio, mentre la reazione dell’Udinese con i tentativi di Beto e Samardzic non ha prodotto effetti. A inizio ripresa è stato invece ...