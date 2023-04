Blogger ucciso a San Pietroburgo, l’attacco di Zakharova contro «il silenzio dell’Occidente su Tatarsky». Kiev: «Terrorismo interno» (Di domenica 2 aprile 2023) «L’Occidente difende il reporter del Wall Street Journal, ma tace su Tatarsky». Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dopo aver reso omaggio al Blogger ultranazionalista ucciso da un ordigno in un caffè di San Pietroburgo. «Blogger come Vladlen Tatarsky sono difensori della verità», ha scritto la funzionaria russa su Telegram, sottolineando come la mancanza di reazioni da parte dei governi occidentali «nonostante le loro preoccupazioni per il benessere dei giornalisti e della stampa libera, parla da sola». Oltre 200 grammi di Tnt, nascosti in una statuetta, sono stati fatali per Tatarsky, rimasto ucciso in seguito all’esplosione. Altre 25 persone, invece, sono rimaste ferite e alcune in modo ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) «L’Occidente difende il reporter del Wall Street Journal, ma tace su». Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria, dopo aver reso omaggio alultranazionalistada un ordigno in un caffè di San. «come Vladlensono difensori della verità», ha scritto la funzionaria russa su Telegram, sottolineando come la mancanza di reazioni da parte dei governi occidentali «nonostante le loro preoccupazioni per il benessere dei giornalisti e della stampa libera, parla da sola». Oltre 200 grammi di Tnt, nascosti in una statuetta, sono stati fatali per, rimastoin seguito all’esplosione. Altre 25 persone, invece, sono rimaste ferite e alcune in modo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ucciso in un attentato con esplosivi in un caffè di San Pietroburgo il blogger nazionalista Maksim Fotim, alias Vla… - repubblica : Esplosione in un caffè di San Pietroburgo: ucciso il blogger militare Tatarskij e 15 feriti. Segui la diretta - RosarioLavorgna : SAN PIETROBURGO - Pensava di essere immortale il blogger russo Maksim Fomin, in 'arte' Vladlen Tatarsky, ucciso ogg… - Max0758550955 : RT @matt7gh: Chi è un minus habens? Quello che giustifica l'attentato stile #ISIS a #SanPietroburgo che ha ucciso il blogger filo #Putin #… - EnricoBuono : RT @matt7gh: Chi è un minus habens? Quello che giustifica l'attentato stile #ISIS a #SanPietroburgo che ha ucciso il blogger filo #Putin #… -