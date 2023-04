Blanco pronto a pubblicare il suo secondo album “Innamorato” (Di domenica 2 aprile 2023) Per Blanco prosegue un anno ricco di successi e soddisfazioni professionali. L’artista multiplatino continua la corsa alle classifiche musicale con i nuovi singoli e prepara il terreno per il suo nuovo album, il secondo della sua carriera. Quest’estate il cantante tornerà in live con due imperdibili appuntamenti negli stadi per la prima volta. Dopo essere stato travolto dalle critiche, Blanco non molla. Il cantante si mette all’opera per concludere il suo secondo album, la cui uscita è prevista a breve. Dopo un anno costellato da importanti successi e riconoscimenti, l’artista multiplatino è pronto a fare di meglio e dopo la pubblicazione dell’album tornerà anche ai live nel corso dell’estate. Blanco il nuovo album in ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 aprile 2023) Perprosegue un anno ricco di successi e soddisfazioni professionali. L’artista multiplatino continua la corsa alle classifiche musicale con i nuovi singoli e prepara il terreno per il suo nuovo, ildella sua carriera. Quest’estate il cantante tornerà in live con due imperdibili appuntamenti negli stadi per la prima volta. Dopo essere stato travolto dalle critiche,non molla. Il cantante si mette all’opera per concludere il suo, la cui uscita è prevista a breve. Dopo un anno costellato da importanti successi e riconoscimenti, l’artista multiplatino èa fare di meglio e dopo la pubblicazione dell’tornerà anche ai live nel corso dell’estate.il nuovoin ...

