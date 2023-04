Biscottoni golosi | Preparali così!

Leggi su donnaup

(Di domenica 2 aprile 2023) I biscotti da tè si presentano come pasticcini deliziosi, arricchiti di crema al cioccolato, alla nocciola o di marmellata. Perfetti per un rendez-vous con le amiche di sempre, allietano i pomeriggi in compagnia, ma sono speciali anche a colazione. Vi basta una forchetta per renderli davvero magnifici e invitanti, quasi fossero creazioni di un professionista e incantare così ospiti e familiari. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia! Per questa ricetta procuratevi: 2 uova, 1 pizzico di sale, 100 g di zucchero 1 cucchiaio di latte 2 cucchiai di amido di mais 100 ml di olio di semi di girasole 350 grammi di farina 1 cucchiaio di lievito in polvere q.b. di marmellata o crema di nocciole per guarnire Preriscaldate il forno a 180°. Foderate la leccarda con la carta apposita. Rompete le uova in una terrina, aggiungete un pizzico di sale e lavoratele con il frullino a ...