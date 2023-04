Bimbo otto anni morto a scuola, indagato anche personale scolastico. Atto dovuto, bisognerà chiarire perché non è stato usato il defibrillatore (Di domenica 2 aprile 2023) Muore bambino di 8 anni per arresto cardiaco, succede nel napoletano, durante l'ora di educazione motoria. Ne abbiamo dato notizia nei giorni scorsi. La procura ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo, cinque persone nell'inchiesta sulla morte del bambino L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 aprile 2023) Muore bambino di 8per arresto cardiaco, succede nel napoletano, durante l'ora di educazione motoria. Ne abbiamo dato notizia nei giorni scorsi. La procura ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo, cinque persone nell'inchiesta sulla morte del bambino L'articolo .

