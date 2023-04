Bimbo morto dopo un malore a scuola, cinque indagati (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Bimbo di otto anni morto lunedì scorso dopo essere stato colpito da un malore, quasi certamente di origine cardiaca, poteva forse essere salvato: è quanto intende accertare la procura di Torre Annunziata, che ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, cinque persone nell’inchiesta sulla morte del piccolo Giovanni. Si tratta, sottolineano gli inquirenti, di un atto dovuto per consentire le nomine di periti di parte in vista dell’autopsia sulla vittima. Ma nelle prime fasi delle indagini l’attenzione della procura si è comunque concentrata, per motivi diversi, su un pediatra e su quattro appartenenti all’organico della scuola, la Antonio de Curtis di Sant’Antonio Abate, comune del Napoletano dove il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ildi otto annilunedì scorsoessere stato colpito da un, quasi certamente di origine cardiaca, poteva forse essere salvato: è quanto intende accertare la procura di Torre Annunziata, che ha iscritto nel registro degli, con l’ipotesi di omicidio colposo,persone nell’inchiesta sulla morte del piccolo Giovanni. Si tratta, sottolineano gli inquirenti, di un atto dovuto per consentire le nomine di periti di parte in vista dell’autopsia sulla vittima. Ma nelle prime fasi delle indagini l’attenzione della procura si è comunque concentrata, per motivi diversi, su un pediatra e su quattro appartenenti all’organico della, la Antonio de Curtis di Sant’Antonio Abate, comune del Napoletano dove il ...

